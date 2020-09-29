Şırnak'ta terör suçundan aranan 3 kişi yakalandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 kişi yakalandı.
|29 Eylül 2020 13:55
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