İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi

OHAL KOMİSYONU 3 AYA YAKIN BİR SÜREDİR RAPOR YAYINLAMIYOR OHAL Komisyonu, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada 18 bin dosya kaldığını açıklamıştı. Ancak komisyon, 3 Temmuz'dan bu yana yeni bir açıklama yapmamıştır.