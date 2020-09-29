İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden verilen hapis cezasının onaması talep edildi.
|29 Eylül 2020 13:57
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İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 10 yıl hapis cezası verilen Okur hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.
Başsavcılık, dosyayla ilgili tebliğname hazırlayarak Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderdi.
Tebliğnamede, sanık Okur'un hapis cezasının onanması istendi.
Dosyayla ilgili son kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.
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