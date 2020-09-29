14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
|29 Eylül 2020 14:10
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Bergama ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen, 20 Eylül 2020 tarihinde bisikletiyle gezmek için sokağa çıktı. İddialara göre, bu sırada sokakta bulunan köpekler Halilcan'a saldırdı. Panik halinde bisikletiyle kaçmaya çalışan Halilcan, yokuş aşağı hızla giderken bu kez önüne başka bir sokak köpeği çıktı. Sokak köpeğine çarpmamak için bisikletin direksiyonunu kıran Halilcan, yol kenarında park halinde duran kamyonete çaptı.
Çarpmanın etkisiyle kafasına darbe alan Halilcan, yere yığıldı. Daha sonra Halilcan Gürgen'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 yaşındaki Halilcan, Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen'in kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, iddialara göre sokak köpeklerinden kaçan Gürgen, bisikletiyle yokuş aşağıya iniyor. Bu sırada Gürgen'in karşısına bir başka sokak köpeği çıkarken, o sırada 14 yaşındaki Gürgen bisikletin direksiyonunu kırarak hızla park halindeki kamyonete çarpıyor. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıyor.
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