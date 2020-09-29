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İBB resmi hesaptan, photoshoplu Ronaldo paylaşımı!

İBB kurumsal sosyal medya hesabından Cristiano Ronaldo'nun Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan 'Nutuk kitabını okuduğunu servis etti. Binlerce kişinin beğenisini kazanan paylaşımın shoplandığı ortaya çıkınca vatandaşlar İBB'yi eleştirdi
 29 Eylül 2020 14:19
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İBB resmi hesaptan, photoshoplu Ronaldo paylaşımı!

İBB kurumsal sosyal medya hesabından Cristiano Ronaldo'nun Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan 'Nutuk kitabını okuduğunu servis etti. Binlerce kişinin beğenisini kazanan paylaşımın shoplandığı ortaya çıkınca vatandaşlar İBB'yi eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi kurumsal sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçak içerisinde İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayına hazırlanan 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' kitabını okuduğuna dair bir fotoğraf paylaştı.

KURUMSAL HESAPTAN PAYLAŞILDI

İBB'nin kurumsal hesabından, "Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüzbinlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk" mesajını yayınladı.

GERÇEK FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKINCA...

Ancak gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Futbolcunun elinde başka bir kitap okuduğu ve orjinal fotoğrafın shoplanarak sosyal medyaya servis edildiği görüldü. Gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıyla binlerce vatandaş, 'milletin bu sevinç ve gururlanmasını dahi heba ettiniz' diyerek İBB yönetimini eleştirdi.

Barış Savaş
Sabah
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