Türkiye, Yunanistan ile 6. kez teknik toplantı yaptı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.
|29 Eylül 2020 14:25
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NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
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