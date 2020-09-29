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Türkiye, Yunanistan ile 6. kez teknik toplantı yaptı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.
 29 Eylül 2020 14:25
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Türkiye, Yunanistan ile 6. kez teknik toplantı yaptı

NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
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