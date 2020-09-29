Suda kaybolan 12 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu
|29 Eylül 2020 14:40
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Olay, Adapazarı ilçesi Setaltı Mahallesi Nehir Caddesi mevki'inden geçmekte olan Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehre gelen 4 çocuk suya girdi. Biranda suda boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 2'si kendi imkanları ile sudan çıktı. Bağrışmalar üzerine bölgede ki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda boğulma tehlikesi geçiren E.B., çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımı ile sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Suda gözlerden kaybolan 12 yaşındaki M.B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri de bot ile nehre girerek geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri kaybolan çocuğu bulmak için bölgede drone kaldırarak çalışma başlattı. Kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar ise havadan da görüntülendi. Olay yerine Yalova ve Kocaeli'nden deniz polisi ekiplerinden destek istendi.
Öte yandan, durumdan haber olarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kayıp olan 12 yaşındaki M.B.'nin annesi oğlunun ismini haykırarak feryat etmesi yürekleri sızlattı. Olay yerine gelen yakınlardan bazıları ise ekiplerin çalışmasına engel olarak nehre atlayıp M.B.'yi aradılar. Uyarıları dikkate almayan yakınlar ise ekiplere zor anlar yaşattı.
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