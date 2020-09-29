1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerinin durduğu minibüste 14 kişilik koltuk bulunmasına rağmen içeriden 22 kişi çıktı.
 29 Eylül 2020 14:56
+Aa- Yazdır
14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı

Gaziantep'te polis ekipleri bir minibüste fazla yolcu olduğunu fark edince aracı durdurdu. Cep telefonu kamerası ile minibüsteki yolcuları görüntüleyerek sayısını tespit eden ekipler, minibüsün ön, arka ve bagaj kısmında toplam 22 yolcu bulunduğunu belirledi. Ekipler, aracın tüm koltuklarının yanı sıra bagaj bölümünün de dolduğunu belirledi. Ayakta da yolcuların bulunduğu minibüsün sürücüsüne fazla yolcu almak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden, yolculara ise sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri gerekçesiyle para cezası kesildi

Aynı gün il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise ekipler 4 bin 858 aracı kontrol ederken, trafik güvenliğini ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 20 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 356 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 210 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 94 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 41 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 7 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten,12 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 2 servis sürücüsüne çeşitli maddelerden, 171 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza kesildi.

Denetimlerde toplam toplamda 923 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 6 sürücünün belgesine el konuldu, 88 araç trafikten men edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Önce cep telefonları sonra korona vurdu
29 Eylül 2020 16:09		 Esra Erol son gelişmeler üzerine açıklama yaptı
29 Eylül 2020 16:08
Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
29 Eylül 2020 16:00		 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden o il için 'Sarı' uyarı
29 Eylül 2020 15:45
Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi
29 Eylül 2020 15:41		 İmamın evi okul oldu, öğrenciler sıraya girdi
29 Eylül 2020 15:39
Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı
29 Eylül 2020 15:35		 Meteorolojiden Kırıkkale ve çevresinde fırtına uyarısı
29 Eylül 2020 15:32
Malatya'da 400'ün üstünde sağlıkçı Covid-19 oldu
29 Eylül 2020 15:27		 Galericilerden 'dolu' önlemi! Lüks araçlara yastık yorganlı koruma
29 Eylül 2020 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Önce cep telefonları sonra korona vurdu16:08 - Esra Erol son gelişmeler üzerine açıklama yaptı16:00 - Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti15:51 - Öldürdüğü eşi için kayıp başvurusunda bulunan sanık beraatini istedi15:47 - Filyasyon ekibini yanıltan cezalandırılacak15:45 - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden o il için 'Sarı' uyarı
15:43 - Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 1 yıl 10 ay hapis cezası15:41 - Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi15:39 - İmamın evi okul oldu, öğrenciler sıraya girdi15:36 - Başhekim uyardı... Virüse yakalandı, kangren oldu!15:35 - Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı15:32 - Meteorolojiden Kırıkkale ve çevresinde fırtına uyarısı
15:29 - Bankacılık sektörünün net karı 42,9 milyon lira oldu15:27 - Malatya'da 400'ün üstünde sağlıkçı Covid-19 oldu15:25 - Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ajandaları ele geçirildi15:25 - Beylikdüzü'ndeki vahşette yeni gelişme! 'Hatırlamıyorum' dedi...15:22 - Galericilerden 'dolu' önlemi! Lüks araçlara yastık yorganlı koruma
15:19 - TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teknofest 1
pürsu 2
dolar 50 tl olsa umrumda değil 1
Türkiyenin Azerbaycan'a desteği HDPyi rahatsız etmesi 4
pir 2
fernando muslera 2
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 3
Wuhan 3
Galiçya 1
topunuz gelin 4
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam