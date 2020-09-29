Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
|29 Eylül 2020 15:02
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da bir alt geçidi su bastı. Yağmur sularını geçmeye çalışan iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü yağmur sularında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tıkanan rögar kapaklarını açan itfaiye ekipleri, önce suyu tahliye etti. Suyun azalmasıyla önce otomobiller, ardından da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kurtarıldı. Minibüste bulunan hastalar, ambulanslara bindirilerek hastanelere sevk edildi.
Minibüste yaşananları anlatan bir hasta yakını, "Bir anda oldu kavşağı döndük suya battık. Araba kaymaya başladı komple su almaya başladı. Arabada 5 kişi var. Hasta insanlar. Biraz korktuk çünkü camlar kapılar elektronik olduğu için kilitlendi" ifadelerini kullandı.
Minibüste bulunan hasta bir yolcu ise, "Su yükselince içeride mahsur kaldık. 1.5 saat itfaiye gelmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Biz hepimiz enfeksiyonlu insanlarız. Rahatsızlıklarımız var. Bu halde pislik suyun içine battık. 1.5 saatte ancak geldiler bizi kurtardılar. İBB Fatih'te şuradan buraya gelemiyor" diyerek tepki gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Önce cep telefonları sonra korona vurdu
29 Eylül 2020 16:09
|Esra Erol son gelişmeler üzerine açıklama yaptı
29 Eylül 2020 16:08
|Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
29 Eylül 2020 16:00
|Meteoroloji Genel Müdürlüğünden o il için 'Sarı' uyarı
29 Eylül 2020 15:45
|Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi
29 Eylül 2020 15:41
|İmamın evi okul oldu, öğrenciler sıraya girdi
29 Eylül 2020 15:39
|Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı
29 Eylül 2020 15:35
|Meteorolojiden Kırıkkale ve çevresinde fırtına uyarısı
29 Eylül 2020 15:32
|Malatya'da 400'ün üstünde sağlıkçı Covid-19 oldu
29 Eylül 2020 15:27
|Galericilerden 'dolu' önlemi! Lüks araçlara yastık yorganlı koruma
29 Eylül 2020 15:22