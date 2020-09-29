Bingöl'de ilçeyi istila eden böceklerin kanatlı karınca olduğu anlaşıldı

Dün akşam saatlerinde Solhan ilçesinde şehir merkezinde ışığın yoğun olduğu bölgelerde böcek yoğunluğu ile karşılaşıldı. Binlerce böceğin ışıkların etrafında uçuşması ve iş yerlerine girmesi nedeniyle esnaflar dükkanlarını erken kapatmak zorunda kaldı. Telef olan binlerce böceği ise ekipler temizledi. Durum üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler araştırma yaptı. Araştırmada, uçan böceklerin kanatlı karınca olduğu belirlendi.

Böcek türünün uçan karınca olduğunu belirten Solhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Ege Tepeli İHA'ya açıklamalarda bulundu. Tepeli yaptığı açıklamada, "Dün Solhan ilçemizde vatandaşlarımız böcek yoğunluğuyla karşılaşmış. Hatta o kadar yoğunmuş ki ışıklara değen böcekler telef olmuşlar ve onları fırça faraşla süpürmek zorunda kalmışlar. Bizde kamuoyunu bilgilendirmek ve rahatlatmak için bir araştırma yaptık. Bu böcek türü kanatlı karınca. Genelde bu dönem oğul verme olarak adlandırdığımız bir dönem. Karınca popülasyonu yoğun olduğu zaman veya farklı bir yuvaya geçtikleri zaman dişi ve erkekler yuvalarından çıkarak çiftleşirler ve yeni bir yuva bulurlar. Eğer şehir merkezine yakınsa yuvalar böcekler ışığa doğru çekilir ve şehir merkezine hücum ederler" dedi.

Geçici bir durum olduğuna değinen Tepeli, "Farklı yerlerde olan popülasyonların ışık merkezi olan şehir merkezlerinde yoğunlaşması ve uçan karıncalarında ışığa doğru yönelim gerçekleştirmesi sebebiyle popülasyon yoğunluğu artmıştır. Böylelikle karıncalar da yolunu şaşırmış şehir merkezine hücum etmişler. Vatandaşlarımızın panik yapacağı bir durum söz konusu değildir. Yılın bu aylarında Temmuz, Ağustos, Eylül sonu bu dönemlerde genelde oğul verme olaylarıyla karşı karşıya kalırız. Bu geçici bir süreç, her yıl olan bir süreç. Vatandaşlarımız sakin olsun" diye konuştu.