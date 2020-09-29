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Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ajandaları ele geçirildi
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 3 ruhsatsız silah, 100 bin lira, çek ve senetler ile borçluların yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.
|29 Eylül 2020 15:25
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dilovası ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik bugün operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonla 8 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 9 adet borçluların yazılı olduğu ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 1 adet sahte kimlik ve ehliyet, 10 gram esrar, 100 bin lira para, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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