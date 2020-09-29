Beylikdüzü'ndeki vahşette yeni gelişme! 'Hatırlamıyorum' dedi...
|29 Eylül 2020 15:25
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Olay, 28 Eylül Pazartesi günü Sahil Mahallesi, Marmara Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora B.'nin evinin bahçesinde bulunan üç köpeği bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Saldırgan köpeklerden birini öldü. Bora B. olayı polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek çevrede çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği adresin yan tarafında bulunan bahçede kan lekeleri gören ekipler, adrese girerek, ellerinde kesik izleri bulunan saldırgan Faruk Ö.'yü gözaltına aldı. Köpekleri bıçakladığını kabul eden saldırgan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mala zarar vermekten işlem yapılan saldırgan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Üç köpeği bıçaklayan Faruk Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'OLAYI HATIRLAMIYORUM' DEDİ
Bahçede ve çevrede çalışma yapan polis, olayın şüphelisinin B.B.'nin yanındaki dairede oturan Faruk Ö. olduğunu tespit etti. Polis, Faruk Ö.'nün kapısına geldiğinde yerde kanların olduğunu gördü. Kapı çalındığında polisin karşısına çıkan Faruk Ö.'nün elinin kesik ve üzerinde kan olduğunun görülmesi üzerine kendisine olayla ilgili sorular yöneltildi. Ancak Faruk Ö., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
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