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Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF tarafından kayyım atanan Naksan grubu borcundan daha ucuza ihaleye çıkartıldı. Naksan grubunun borcunun değerinden çok fazla olduğunu ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, grubun çektiği 433 milyon krediyi Çek Cumhuriyeti hükümetinde yer alan bir bakanın yediğini açıkladı.
 29 Eylül 2020 15:35
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Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

2016 yılında Naksan grubuna ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atanmıştı. TMSF tarafından gruptaki şirketler aktif hale getirilerek, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından düzenlenen basın toplantısı ile satışa çıkarıldığı duyuruldu. Naksan grubu şirketlerine TMSF tarafından kayyım atanmadan önce şirketlerin kapalı olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Naksan grubunun önemli firmalarını Royal Halı, Naksan Plastik, Nakpilsa, BCF İplik, olmak üzere ihalesini yapacağız. Bu şirketleri ekonomiye kazandırmayı arzuluyoruz. Eylül 2016'da naksan grubuna ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Ama geldiğimizde bu fabrikalar kapalıydı. İşçilerin maaşları ödenmemişti. Çok ciddi sermaye açığı vardı. Biz buna rağmen sermaye açığını, işçi maaşlarını ödeyerek bu fabrikaları aktif hale getirdik. Bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı" dedi.

"Bu grup içi boşaltılmış bir gruptur"

Naksan grubunun anapara itibariyle 7 milyar 200 milyon TL borcu olduğunu ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, " Bu grubun temel bir özelliği şu, bu grup içi boşaltılmış bir gruptur. Bugün itibarıyla 2.8 milyar TL bankalara borcu var. Bu borca krediler dahil değil. Krediler dahil edilince yaklaşık anapara itibariyle 7.2 milyar TL borcu var. Yani finansal olarak aslında bu yapının sürdürülebilir bir yapısı yok. Biz devri almadan önce bu grup aktif olarak 8.4 milyar TL seviyesindeydi. Bir biz devraldıktan sonra 12.6 milyar TL seviyelerine çıktı. Bu grup hemen hemen yüzde 50 oranında aktif olarak büyüdü. Bunun altını kalın harflerle çizmek istiyorum. Biz burayı TİP koruması altında çalıştırdık. Tip koruması TMSF'nin 5411 sayılı kanuna göre TMSF verdiği özel bir yetki. Bu yetki ile bu grubu aktif olarak büyüttük ancak bu süreçte borçlarını ödemediği için öz kaynaklarda ister istemez eriyor. Dolayısıyla şu anda elimizde negatif öz kaynağı sahip bir grubumuz var" ifadelerini kullandı.

"İhale bedelinin tamamı bile bankalara olan borcu kapatmıyor"

Naksan grubunda bulunan şirketlerin ihale bedellerinin bile bankalara olan borçlarını kapatmadığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibariyle grubumuz da 3 bin 575 kişi çalışıyor. Bu grubun 30/06/2020 tarihi itibariyle cirosu 995 milyon TL. Bankalara olan ve piyasaya olan borç yükü ve faiz yükü münasebetiyle bu şirketin net kar elde etme şansı yok. Biz Naksan plastiği Ekim 2020 tarihi itibari ile İnşallah ihalesini yapacağız. Yerli-yabancı birçok grup bu şirketimizde ilgileniyor. Ama şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Naksan plastiği biz 1.2 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkartacağız ancak şirketin bankalara olan borcu yaklaşık 400 milyon dolar. Yani ihale bedelinin tamamı bile bankalara olan borcunu dahi kapatmıyor" dedi.

"433 milyon Euro krediyi Çek Cumhuriyetinden bir bakan yedi"

Naksan grubundan bir şirketin Eximbank üzerinden 433 milyon Euro kredi çekerek Çek Cumhuriyetindeki bir bakan tarafından harcandığını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Eximbank'tan 433 milyon Euro kredi kullanmak suretiyle borçlanma yapılmış. Ama bugün kredi çeken o şirketin değeri kredi borcunun çok çok altında. Hatta bu kredi Çek Cumhuriyeti'ndeki bir bakana yedirildi, bu krediyi Çek Cumhuriyetindeki bir bakan yedi. Yani anapara olarak 7.2 milyar TL bankalara borcu olan bir gruptan bahsediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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