Başhekim uyardı... Virüse yakalandı, kangren oldu!
|29 Eylül 2020 15:36
|+Aa- Yazdır
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs, bazı hastalarda pıhtılaşmaya eğilim göstermesi nedeniyle kötü sonuçlar doğuruyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde çocuğundan korona virüs bulaşan bir hastanın uzuv damarlarında yaşanan ani tıkanma nedeniyle ayakları gangren oldu.
"Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise korona virüs risk grubunda yer alan vatandaşları uyararak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesini istedi. Korona virüsün viral bir septik hastalık olduğunu anımsatan Hastane Başhekimi İliklerden, "Septik hastalıklarda bu hastada olduğu gibi pıhtılaşmaya eğilim artar. Bu risk grubundaki hastalarda 'ileri yaş, tromboz riski olan hastalar gebeler' beyin damarlarının ani tıkanması 'inme', kalp damarlarının tıkanması 'kalp krizi', akciğer damarlarının ani takınması 'emboli' veya fotoğraftaki hastamızda olduğu gibi uzuv damarlarının ani tıkanması 'periferik damar obstruksiyonu' gangrene neden olabilir. Risk grubunda ve ileri yaş hastalarda Covid-19 farklı semptomlarla ilerleyerek ölümcül olmaktadır" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Aşı etkili olursa Aralık-Ocak gibi aşılama başlayacak'
28 Eylül 2020 16:14
|Uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı olan şah damarı açıldı
28 Eylül 2020 14:56
|Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor
22 Eylül 2020 22:34
|Alarm kurarak uyananlara ertelemeden kalkın tavsiyesi
20 Eylül 2020 20:43
|Her 5 kadından birinde migren görülüyor
12 Eylül 2020 23:56
|Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
02 Eylül 2020 09:33
|İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
31 Ağustos 2020 20:25
|Karaciğer hastalıklarının tanısında 'fibroscan' dönemi
30 Ağustos 2020 21:07
|Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
27 Ağustos 2020 09:53
|Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor
24 Ağustos 2020 21:54