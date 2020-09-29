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İmamın evi okul oldu, öğrenciler sıraya girdi

Muğla'nın Ula ilçesi Turgut Mahallesinde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi, bu nedenle telefon sinyali olmadığı için internete ulaşamayan yaklaşık 50 öğrenci online eğitime erişmek için köyün interneti olan tek evi olan imamın evinin önünde ders sırasına giriyor.
 29 Eylül 2020 15:39
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İmamın evi okul oldu, öğrenciler sıraya girdi

2018 yılında köye atanan köyün interneti olan tek evinde oturan Turgut Mahalle İmamı Muhammet Özvariş, çocukların uzaktan eğitime ulaşabilmesi için balkonunu adeta sınıfa çevirdi. 110 hane, 600 nüfuslu Turgut Mahalle sakinleri internete ulaşabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Turgut Mahalle İmamı Muhammet Özvariş, "Köyümüzde telefon şebekeleri çekmediği için ve internet altyapısı sadece belli noktalarda olduğundan dolayı, köyde sadece benim evimde internet var. Çocuklarımız uzaktan eğitime iletişim olmadığı için ulaşamıyor. Hepsi benim evimde ders görüyor. Şuan çocuklarımız derse geldi. Sınıflarına göre sırayla derse giriyorlar. Kimi çocuklarımıza vakit yetmiyor. Derslerine giremiyebiliyorlar. Buradaki yetkili kurum ve kuruluşların bize yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Bozdağ köyde internet ve tabletlerinin olmadığını söylerken, Ula Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Sıla Demirtaş ise, "Köyümüzde telefonlar çekmediği ve internet olmadığı için uzaktan eğitime giremiyoruz. Eğitim bizim de hakkımız ama herhangi bir imkanımız olmadığı için yararlanamıyoruz. Yaklaşık 50-60 öğrenciyiz. Çoğu taşımalı. Kitaplardan faydalanmaya çalışıyoruz. O da çok faydalı olmuyor. Çünkü dersi anlatan birisi yok. Biz de anlamıyoruz, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Yardımcı olurlarsa çok mutlu olacağız" dedi.

Öğrenci velilerinden Saniye Özcan ise "Çocuklarımızın durumu ortada. Köyümüze yardım istiyoruz. Altyapı, telefon istiyoruz, internet istiyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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