Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi
Bursa'da motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücüye ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tehlike saçan motosiklet sürücüsünü tespit edip ehliyetini iptal etti. Bununla da kalmadı sürücüye bin 360 lirada ceza kesildi.
|29 Eylül 2020 15:41
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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletinin üzerinde yatar vaziyette trafikte seyrederek kazaya adeta davetiye çıkardı. Motosikletli magandanın o anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri plakası belirlenen motosikletin sürücüsünü kısa sürede yakalayıp ehliyetini iptal etti. Polis ayrıca motosikletli şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp başkalarının canını hiçe saydığı gerekçesiyle bin 360 lirada para cezası uyguladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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