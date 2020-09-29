Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 1 yıl 10 ay hapis cezası
Kayseri'de eski komiser yardımcısına yargılandığı FETÖ/PDY davasında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
|29 Eylül 2020 15:43
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Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan eski komiser yardımcısı Y.D. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Y.D., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunduğunu, 2012 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında soruların önceden kendilerine gösterildiğini belirterek, pişman olduğunu beraatini istediğini kaydetti.
Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Y.D'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
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