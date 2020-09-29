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Filyasyon ekibini yanıltan cezalandırılacak

Kırıkkale'de korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan verenlerin cezalandırılması kararlaştırıldı.
 29 Eylül 2020 15:47
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Filyasyon ekibini yanıltan cezalandırılacak

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yeni kararlar alındı. Bu kapsamda filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından ekiplere eksik ya da yanlış bilgi veren kişiler hakkında yasal işlem uygulanacak.

"Bilgilerin eksiksiz verilmesi son derece önemlidir"

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin takibinin sağlanması amacıyla filyasyon ekiplerinin kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan 'filyasyon' çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır" denildi.

Gerçeğe aykırı, eksik ya da yanıltıcı beyan verenlere adli işlem

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda; korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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