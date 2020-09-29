Öldürdüğü eşi için kayıp başvurusunda bulunan sanık beraatini istedi

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık O.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Önceki celse yaptığı savunmayı yineleyen sanık, "parka gidiyorum" diyerek evden çıkan eşinden bir daha haber alamadığını, alzheimer hastalığı olan eşini arayıp bulamayınca polise kayıp ihbarında bulunduğunu, eşini kendisini öldürmediğini ve cesedini yakmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl önce O.Y'nin (59) psikolojik sorunları bulunan 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Y'nin (54) kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatmış, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu, Ahi Evran Mahallesi yakınlarındaki arazide insan kafatası ve kemikleri bulunmuş, DNA testi ve incelemelerde, kemiklerin Fatma Birgül Y'ye ait olduğu ve kadının öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edilmişti.

Cesedin bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra televizyon programına çıkarak öldürüldüğü tespit edilen eşinin halen bulunmadığını iddia eden O.Y'nin hareketlerinden ve ifadelerinden şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde sürdürmüş, Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, tanık ifadeleri ve teknik takip sonucu O.Y'nin alkol bağımlısı olduğunu ve aile fertleriyle sık sık kavga ettiğini belirlemişti.

Zanlının, öldürdükten sonra cesedini yaktığı eşinin bulunması için televizyon programına katıldığı ortaya çıkmış, 23 Ekim 2019'da gözaltına alınan O.Y'nin, emniyetteki sorgusunda, "eşini arazide öldürdüğünü, delilleri yok etmek için de cesedini yakarak başında beklediğini, daha sonra da evine giderek orucunu açtığını" söylediği öğrenilmişti.