Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
|30 Eylül 2020 00:03
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Memurlar.net'te geçen yıl yayımlanan bir haberde, YÖK'ün aldığı karara yer verilmişti. Bu kararda, YÖK Başkanlığı, Ekonometri mezunlarının, yüzde 80 şartını taşımadığı gerekçesiyle, kaymakam adaylığı sınavına başvuramayacağına karar vermişti.
YÖK'ün bu kararının iptali istemiyle dava açılmıştır. Mahkeme, YÖK'ün hangi bilimsel çalışmaya dayanarak, Ekonometri mezunlarının yüzde 80 şartını taşıyıp taşımadığını sormuş ancak YÖK bu soruya yanıt verememiştir. YÖK'ün mahkemenin bilgi istemini karşılayamaması sonrasında, Ankara 6. İdare Mahkemesi, YÖK işlemini iptal etmiştir.
İptal kararının tebliği sonrasında, YÖK yeni bir karar alarak, Ekonometri bölümü mezunlarının kaymakam adaylığı sınavına başvuru yapabileceğine dair yeni bir karar almıştır.
İŞTE O KARAR
İŞTE MAHKEME KARARININ İLGİLİ SAYFASI
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