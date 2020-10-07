İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
|07 Ekim 2020 00:04
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696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kaldırılan taşeron sistemi sonrası kamu kurumlarında temizlik, güvenlik ve bakım onarım hizmetleri, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesinde tanımlanan "Sürekli İşçi" kadroları üzerinden yürütülmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası uygulamaya giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde "ihdas ve izin süreçleri" tanımlanan işçi kadrolarına alım süreci ise "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir.
Mezkür Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, işçi kadrolarında aranan yaş, öğrenim ve diğer özel şartlar kurumlar tarafından belirlenerek, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin kontrolü sonrası İŞKUR sitesinden vatandaşların başvurusu için elektronik ortamda ilan edilmektedir.
Elektronik ortamda alınan başvurularda, illere göre değişmekle birlikte işçi kadrolarına yoğun bir başvuru olmaktadır. 10 kadroluk temizlik işçisi için özel şartına göre değişmekle birlikte binlerce başvuru yapılmaktadır. Haliyle, İŞKUR tarafından alınan bu başvurular ilanda yer alan şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin bir süzgeçten geçirilmeden doğrudan kurumlara gönderilmektedir. Bunun sonucunda, kurumlar tarafından şartları taşımayan adaylar da noter kurasına dahil edilmekte, çekiliş sonrası ilan şartlarına haiz olmayan kişiler sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadır.
Halbuki, öğrenim şartları özelinde çok basit bir kontrol mekanizması geliştirilebilir. Örneğin, işçi talebinde bulunan kurum ilanda ortaöğretim mezunu şartı koyması halinde, ön lisans/lisans mezunu olan kişilerin Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) başvuru anında sorgulaması yapılmak suretiyle başvuruları engellenebilir. İŞKUR ile YÖK arasından yapılacak bir protokolle bunun yapılabilmesi mümkündür.
Mevcut durum itibarıyla İŞKUR'un sisteminde böyle bir entegrasyon olmamasından dolayı sorunlar yaşanmaktadır.
4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 617 nci maddesinin (ç) fıkrasındaki; "İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak," görevi Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) verildiğinden; başvuru sisteminde YÖKSİS'le gerekli entegrasyonun sağlanarak işçi alımlarında hatalı müracaatların engellenmesi oldukça faydalı olacaktır.
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