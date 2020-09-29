Vali ve yardımcısı koronavirüse yakalandı
Kastamonu Valisi Avni Çınar ve Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü koronavirüse yakalandı
|29 Eylül 2020 16:45
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Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü'nün koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Kastamonu Valisi Avni Çakır, sabah saatlerinde koronavirüs belirtileri üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Vali Çakır'ın burada yapılan testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Vali Çakır'ın tedavisinin evde süreceği öğrenildi.
Öte yandan, Vali Yardımcısı ve Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü'nün de bugün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.
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