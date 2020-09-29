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Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti.
|29 Eylül 2020 16:50
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Olay, Karaçalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Hüseyin D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hüseyin D., pompalı tüfekle ateş ederek Meltem D.'yi vurdu. Hüseyin D., aynı tüfekle kendini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ve emniyet ekipleri çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hüseyin ve Meltem D.'nin cenazeleri cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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