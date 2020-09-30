İade edilen kişiden dolayı, memur eşe ödenen aile yardımı ödeneği, geri alınabilir mi?
|30 Eylül 2020 10:05
|+Aa- Yazdır
Kamu görevinden ihraç edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile iade edilen kişinin eşinin memur olmasından dolayı, ihraç edilen kişinin görevde olmadığı süre boyunca aile yardımı ödeneği alması halinde bu ücretlerin geriye dönük tahsil edilip edilemeyeceği hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiştir.
Bakanlığa bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; iade edilen kişinin memur eşiyle ilgili olarak aynı dönemde aile yardımı ödeneğinden yararlandırılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde aranan şartlara uygunluk ortadan kalkmış olacağından; ilgilinin kamu görevinden çıkarılmasını takip eden aybaşından göreve başladığı tarihe kadar geçen sürede aylık ve diğer mali haklarının ödendiği dönemde memur eşine "eş için ödenen aile yardımının" genel hükümlere uygun olarak geri alınması gerektiği ifade edilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kıst maaş ve ücret ödemesinde, AGİ uygulanmalı kararı
09 Haziran 2020 15:03
|İade edilen akademisyen için geliştirme ödeneği verilir mi? İşte Bakanlık görüş yazısı
29 Ağustos 2019 11:12
|Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
13 Haziran 2019 00:05
|Sözleşmelikte geçen süreler, memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
28 Şubat 2019 14:00
|Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
18 Şubat 2019 00:05
|Piyasa gözetimi yapan memurun gündeliği ve konaklama ücreti
23 Ocak 2019 09:15
|Harcırah ödemesinde, yer değiştirme masrafının değişken unsuru, hangi halde eşlere tam olarak ödenir?
21 Aralık 2018 09:08
|Çift anadal programından mezun olanlar da ek derece alır mı?
14 Kasım 2018 00:21
|Uçak bileti ücretine dair BÜMKO görüşü
14 Kasım 2018 00:17