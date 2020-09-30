İade edilen kişiden dolayı, memur eşe ödenen aile yardımı ödeneği, geri alınabilir mi?

Kamu görevinden ihraç edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile iade edilen kişinin eşinin memur olmasından dolayı, ihraç edilen kişinin görevde olmadığı süre boyunca aile yardımı ödeneği alması halinde bu ücretlerin geriye dönük tahsil edilip edilemeyeceği hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Bakanlığa bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; iade edilen kişinin memur eşiyle ilgili olarak aynı dönemde aile yardımı ödeneğinden yararlandırılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde aranan şartlara uygunluk ortadan kalkmış olacağından; ilgilinin kamu görevinden çıkarılmasını takip eden aybaşından göreve başladığı tarihe kadar geçen sürede aylık ve diğer mali haklarının ödendiği dönemde memur eşine "eş için ödenen aile yardımının" genel hükümlere uygun olarak geri alınması gerektiği ifade edilmiştir.