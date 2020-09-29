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Üsküdar'da sürücülerin dolu biriken yolda zor anları

İstanbul Üsküdar'da sokakta biriken dolu nedeniyle otomobiller mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.
 29 Eylül 2020 16:54
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Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokağı ceviz büyüklüğünde yağan dolu kapladı. Adeta bir buz tabakasını andıran sokaktaki dolu nedeniyle otomobiller hareket etmekte zorlandı. Çevre sakinleri ilerlemekte güçlük çeken otomobillere yardım etti. Ayrıca mahalleli, giderlerin tıkanmasından dolayı her yağmur ve dolu yağışında mağdur olduklarını dile getirdi.

''HER YAĞMUR VE DOLU YAĞDIĞINDA BÖYLE OLUYOR''

Mahalle Sakini Serdar Aç, "Bir önceki dolu yağdığında da burası aynı şekilde dolmuştu. Bu evin eşyalarının yarısından çoğu atıldı. Buradaki ev de keza aynı şekilde olmuştu, duvarı yükselttiler, set yaptılar ama yeterli değil. Burada giderler var ama bir tümsek olmadıktan sonra her daim her yerden su geliyor. Dolu olduğu zaman ve yağmur yağdığı zaman giderler tıkanıyor, hep böyle oluyor" dedi.

"5 DAKİKA İÇİNDE BU HALE GELDİ"

Evi zarar gören Durmuş Özbey, "5 dakika sürmedi, doldu burası. Evi yeni aldık, her sene eşya değiştiriyor buradaki insanlar. İtfaiye gelmedi, İSKİ gelmedi, vatandaş kendisi bir şeyler yapıyor" şeklinde konuştu.
DHA
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