Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!

Dava konusu olayda, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde memur olarak görev yapan davacının, şeflik görevini vekaleten yürütmesinden dolayı Şef için ödenen ücreti almak için talepte bulunmuştur.

İdarenin ret kararının üzerine öncelikle İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen kararda; vekaleten görev yapan kişinin asilde aranan şartları taşıdığı gerekçesiyle yasal faiziyle birlikte Şeflik için ödenen ücrete göre maaş almasını hükmetmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi ise, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli personel statüsünde memur olarak görev yapan kişinin temel ücret skalasında Şef pozisyonuna karşılık gelen ücret ve özlük haklarından yararlandırılabilmesi için kişiyle yeni bir sözleşme yapılmak suretiyle bu durumun mümkün olacağını belirterek davanın reddine ve ilk derece mahkemesinin kaldırılmasına kesin olarak karar verilmiştir.

Bu duruma benzer başka bir olayda ise TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığında Sözleşmeli Memur olarak görev yapan kişinin Kadro ve Atama Şefliği görevini vekaleten yürüttüğü gerekçesiyle Şeflik için öngörülen maaştan yararlanmak için talepte bulunmuştur.

İdarenin talebin reddine dair işlemin iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30 uncu maddesinin son fıkrasında, sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı, 58 inci maddesinde ise, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararname'de hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüsü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verildiğinden dolayı, ilgili Kanunun 86 ncı maddesine atıf yapılmak suretiyle vekaleten görevlendirilen kişiye yasal faiziyle birlikte ödeme yapılmasına hükmedilmiştir. İdare Mahkemesinin bu kararı, istinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak kesin olarak karar verilmiştir.

İdare mahkemelerinin "aynı konuda farklı kararlar" içerisinde olmasından dolayı İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Kanunun 3/C maddesi uyarınca Danıştay'dan bu konu hakkında karar verilmesi talep edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, sözleşmeli personele, istihdamına esas olan hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretin ödenebileceği, dolayısıyla Şef pozisyonuna karşılık gelen ücret ve özlük haklarından yararlandırılabilmenin ise ancak yeni bir sözleşme yapılması halinde mümkün olacağı, sözleşmeli statüde memur olarak sözleşme imzalamak suretiyle istihdam edilen davacıların, Şef olarak görevlendirilmeleri halinde, yürüttükleri bu görevleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından gruplandırılan ve yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulan ücret tarifesinde şeflere verilen ücret ve özlük haklarından yararlandırılmalarına olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, mahkemeler arasındaki aykırılığında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 25/10/2018 tarih ve E:2018/5003, K:2018/4959 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir.