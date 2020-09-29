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Anadolu Üniversitesi, sınav uygulayan bir kurum olarak, çok geride...

Anadolu Üniversitesi sınav uygulayan bir kurum olarak, temaslı personeli ayrı bir salonda sınava almayı beceremiyor. Oysaki ÖSYM Başkanlığı daha bir ay önce hem Covid19 testi pozitif çıkanları hem de temaslı olanları yedek salonlarda sınava alabilmişti.
 29 Eylül 2020 17:07
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Anadolu Üniversitesi, sınav uygulayan bir kurum olarak, çok geride...

ÖSYM Başkanlığının Covid19 testi pozitif çıkanları dahi yedek salonlarda sınava alabiliyorken, Anadolu Üniversitesi temaslıları dahi sınava almayacağını açıkladı

Anadolu Üniversitesi bu hafta sonunda yerel yönetimler ile Sağlık Bakanlığının görevde yükselme sınavlarını yapacak.

Ancak, Üniversite yönetimi Covid19 testi pozitif çıkanlar ile temaslı olanlar için hiçbir tedbir almamıştır. Sağlık Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak "Ateşi 38 derece ve üzerinde olan, Covid-19 (+) ve temaslı olan adaylar sınav binasına alınmayacaktır." demiştir.

Adaylara da, sınavı yapacak kurum olan Anadolu Üniversitesince, temaslı olanların dahi sınava alınmayacakları yönünde bilgi verilmektedir.

Oysaki ÖSYM Başkanlığı, 6 Eylül'de 81 ilde yapılan sınavda yedek salonlar belirleyerek, Covid19 testi pozitif olanlar ile temaslı olanları sınava almıştı.

Anadolu Üniversitesinin, bir yedek sınav salonu dahi belirleyememesi, yeterli alt yapıya sahip olmadan sınav içine girdiğini göstermektedir. Üniversite bu haliyle, kendisinden hizmet alanlara kalitesiz bir hizmet sunmaktadır. Mağdur olanların, olumsuz cevap aldıktan sonra durumu Kamu Denetçiliği Kurumuna iletmesi uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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