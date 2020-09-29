1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu'da 'helal jelatin' üretimi için fabrika kuruluyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde temeli atılan fabrikada yıllık 6 bin ton "helal jelatin" üretimi yapılacak.
 29 Eylül 2020 17:14
+Aa- Yazdır
Bolu'da 'helal jelatin' üretimi için fabrika kuruluyor

Türkiye'nin büyükbaş ham deri üretiminin yüzde 40'ı gerçekleştirilen Bolu'nun Gerede ilçesinde temeli atılan fabrikada yıllık 6 bin ton "helal jelatin" üretimi yapılacak.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Gerede'de, Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Karma Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda işlenen ham deriler ayakkabılık, kemerlik, cüzdanlık ve çantalık deriye dönüştürülüyor.

Fabrikalarda işlenen deriler, Türkiye'deki ayakkabı, çanta, cüzdan ve kemer fabrikalarının yanı sıra, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Balkanlar'a gönderiliyor.

Geredeli üreticiler, işledikleri derilerde bulunan ve gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılan jelatin üretimine de başlamaya hazırlanıyor.

Sığır derilerinden elde edilecek jelatinler, ilçede yapımı devam eden fabrikada İslami şartlarda helal olarak üretildikten sonra hem Türkiye içindeki gıda fabrikalarına satılacak hem de dünyanın birçok ülkesine ihraç edilecek.

Gerede Karma OSB'de 26 deri imalat firması ile şeker ve sakız üretimi yapan 2 gıda firmasının iş birliğinde kurulacak fabrikada, yıllık 6 bin ton jelatin üretilmesi hedefleniyor.

"500 kişiye istihdam sağlayacak"

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, AA muhabirine, ilçede faaliyet gösteren 127 firmanın Türkiye'de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık, çantalık, kemerlik ve cüzdanlık deri üretiminin yüzde 40'ını karşıladığını söyledi.

Kaşka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle gıda ve ilaç sekötürlerinin hiç durmadığının daha net anlaşıldığını vurgulayarak, 2 milyar İslam alemini ve bütün dünyayı ilgilendiren helal sığır jelatini üretimine karar verdiklerini belirtti.

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden fabrikanın Ağustos 2021'de üretime başlayacağını dile getiren Kaşka, şu bilgileri verdi:

"15 milyon avroluk yatırımın ardından tamamlanacak fabrika, ülkemize ekonomik katma değer sağlayacak ve aynı zamanda ciddi anlamda ihracatı olan bir ürün elde edilecek. Beyaz yakalı, mavi yakalı ve normal kalifiyesiz eleman olarak baktığımızda 100 kişi jelatin tesisinde çalışacak. Ham madde temin edecek firmaları da saydığımız zaman dolaylı olarak 500 kişilik bir istihdam söz konusu olacak. Hem ilimize hem ilçemize hem de ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak Gerede Jelatin AŞ. inşallah ülkemize ve milletimize hayırlı olur."

"Jelatinden sonra kolajen üretmeyi planlıyoruz"

Kaşka, helal jelatinin İslam alemi için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gerede Jelatin AŞ, 6 bin ton jelatin üretimi yapacak. Tabii ki dünyada özellikle domuz gıdasında, domuz jelatininden de en çok hassas olan Museviler ve Müslümanlar. Dolayısıyla biz bu konuda çok hassasız. İnsanların daha fazla helal sığır jelatinine dikkatini de çekmiş olacağız. Dolayısıyla insanlar yedikleri ürünleri daha fazla sorgulamaya başlayacak. Yıllar önce, Avrupa'da bir gıda firmasının sattığı ürünlerde özellikle 'deli dana' hastalığı çıktığında 'Bizim bütün ürünlerimiz domuz.' demişti ve Avrupa'daki bütün Müslümanlar maalesef domuz yediğini o gün anlamıştı. Biz bugün baktığımız zaman Türkiye'de, hatta İslam ülkelerinde bu tür yatırımların çoğalmasını arzu ediyoruz. Özellikle İslam aleminin çok hassas olduğu domuz konusunda insanların hem uyarılması hem de insanların bu konuda dikkatini çekerek yediklerine daha çok dikkat etmesi gerektiği konusunda da önemli bir yatırım yaptığımız kanaatindeyiz."

Jelatinin özellikle gıda maddeleri için bir ham madde olduğunu aktaran Kaşka, çikolata ve şekerleme ürünlerinde çok yaygın şekilde kullanıldığını bildirdi.

Kaşka, jelatinden sonra da kolajen üretimini planladıklarını belirterek, "Kolajen herkesin bildiği gibi çok stratejik bir ürün. Özellikle yüz maskelerinde, cildi gençleştirmede, yine yara tedavilerinde kullanılarak ölüm riskini azaltıyor. Jelatin yapmadan kolajene geçemiyorsunuz. Asıl hedefimiz jelatinden sonra hem ekonomik katma değeri yüksek olan hem de stratejik bir ürün olan kolajen." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni Ekonomi Programın 3 ana teması
29 Eylül 2020 17:24		 Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı
29 Eylül 2020 17:18
Şırnak'ta yer fıstığı üretiminde rekor artış
29 Eylül 2020 16:38		 Bankacılık sektörünün net karı 42,9 milyon lira oldu
29 Eylül 2020 15:29
Tokat'taki havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı
28 Eylül 2020 23:40		 Döviz kurları neden yükselmeye devam ediyor?
28 Eylül 2020 23:12
Yatırımcılara 'A'dan 'Z'ye rehber
28 Eylül 2020 20:09		 Züccaciyede online satışlar 'düğün' ve 'konutla' katlandı
28 Eylül 2020 20:08
Bu proje ile 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak
28 Eylül 2020 19:05		 Türkiye ilk 8 ayda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırladı
28 Eylül 2020 18:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi17:49 - İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü17:42 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:40 - Ağabeyi nehre düşen kardeşten yürek dağlayan sözler17:37 - Baba ve oğlu birer hafta arayla korona virüs salgınına yenik düşerek hayatlarını kaybetti17:35 - 'Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil'
17:32 - Dolar ne kadar oldu?17:29 - AK Parti MYK toplandı17:24 - Yeni Ekonomi Programın 3 ana teması17:22 - 'Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için müşteriler kapıda bekliyor'17:21 - Elazığ ve Malatya'daki işletmelere KOSGEB kredilerine başvuru için ek süre17:18 - Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı
17:16 - Su altı tutkunlarının yeni gözde dalış noktası 'Karaburun'17:14 - Bolu'da 'helal jelatin' üretimi için fabrika kuruluyor17:07 - Anadolu Üniversitesi, sınav uygulayan bir kurum olarak, çok geride...17:02 - Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi16:57 - Antalya'da Akdeniz fokuyla selfie!
16:54 - Üsküdar'da sürücülerin dolu biriken yolda zor anları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet bakanlığı 2
ilk eba şehidi 1
deniz çakır'ın ece üner'e tepki göstermesi 2
giuliano de paula 1
27.09.2020 galatasaray vs fenerbahçe maçı 5
youtuber 4
balkonda çiçek yetiştirmek 4
Tatil beldesinde yaşamak 4
deneyap 2
Kerendi 2
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam