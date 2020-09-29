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Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı

Türkiye'nin narenciye üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hatay'da, erkenci "okitsu" cinsi mandalinanın hasadına başlandı.
 29 Eylül 2020 17:18
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Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı

Türkiye'nin narenciye üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hatay'da, erkenci "okitsu" cinsi mandalinanın hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde bir üreticinin tarlasında gerçekleştirilen hasat törenine katıldı.

Çolakoğlu, burada AA muhabirine, kent genelinde 170 bin dönümde narenciye üretildiğini, yaklaşık 720 bin ton ürün beklediklerini söyledi.

Mandalinada ise 480 bin ton rekolte hedeflendiğini aktaran Çolakoğlu, "Hatay, narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Hasadı yapılan ürünlerimiz hem iç piyasada hem de dış piyasada alıcı bulmaktadır. İlimiz özelikle yaş sebze meyve ihracatında önemli bir yere sahiptir. İlimizde limon hasadı geçtiğimiz ay başladı. Şimdi de erkenci cins mandalina hasadına başlandı. İnşallah üreticimize hayırlı, uğurlu olur." diye konuştu.

Üretici Yahya Dik de mandalina hasadının bereketli olmasını diledi.
Anadolu Ajansı
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