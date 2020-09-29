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Elazığ ve Malatya'daki işletmelere KOSGEB kredilerine başvuru için ek süre

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB'in Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen işletmelere kullandırdığı kredilerde başvuru süresinin bir ay uzatıldığını duyurdu.
 29 Eylül 2020 17:21
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Elazığ ve Malatya'daki işletmelere KOSGEB kredilerine başvuru için ek süre

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen işletmelere KOSGEB'in kullandırdığı krediler için 30 Eylül'de sona erecek başvuru süresinin bir ay uzatıldığını bildirdi.

KOSGEB'den, yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin, Elazığ'ın yanı sıra Malatya'da da hasara neden olduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremden zarar gören KOBİ'lerin anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin liraya kadar bir yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabileceklerini ifade ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Erdoğan'ın bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerinin de 1 Ocak 2021'ye ertelendiğini bildirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB'in, deprem bölgesine yönelik Acil Destek Kredisi Programı başlattığı belirtildi.

İşletme başına sağlanacak kredinin üst limitinin 100 bin lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, krediye ait faizin tamamının KOSGEB tarafından karşılanması kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Elazığ ve Malatya'da Acil Destek Kredisi Programı kapsamında bugüne kadar 7 bin 338 işletmenin kredi kullandığını belirterek KOSGEB'in 106 milyon liralık kredi faiz desteğiyle 695 milyon liralık kredi hacmi oluşturduğunu aktardı.

İmalat Sanayi İşletme Kredisi Programı'ndan da iki ilde 350 başvuru aldıklarını bildiren Uzkurt, KOSGEB'in 6 milyon liralık desteğiyle 35 milyon liralık kredi hacmi oluşturulduğunu belirtti.

Uzkurt, Elazığ ve Malatya'da mevcut durumda 2 bin 161 işletmenin bankalara başvurduğunu ve kredi kullanmayı beklediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeden aldığımız geri dönüşlerde bazı KOBİ ve işletmelerimizin başvuru yapmaya hazırlandıkları bilgisini aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla KOSGEB'in Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen işletmelere kullandırdığı kredilerde başvuru süremizi bir ay uzattık. KOBİ ve işletmelerimizin hazırlıklarını tamamlasınlar. Başvurularını bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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