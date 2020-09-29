'Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan iddiasını yalanlayarak 'Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil' ifadelerini kullandı.
|29 Eylül 2020 17:35
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