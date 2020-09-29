Ağabeyi nehre düşen kardeşten yürek dağlayan sözler
|29 Eylül 2020 17:40
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Olay, Adapazarı ilçesinden geçmekte olan Sakarya Nehri'nde meydana gelmişti. Nehre giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 2'si kendi imkanları ile 1'i ise ekiplerin müdahalesi sonucu sudan çıkartılmıştı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımlarıyla sudan çıkartılan E.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Bu esnada ise ağabeyi suda kaybolan kardeş M.B.'nin ise gözyaşları içerisinde, "Ağabey neredesin" sözleri yürekleri dağladı. Birlikte nehir kenarına geldikleri sırada ağabeyi nehre girerken kendisi korktuğu için suya girmeyen küçük çocuk, gözyaşları içinde ağabeyine seslendi. Nehir kenarından bir an olsun ayrılmayan çocuk, "Ağabey gel ne olur, yemin ederim kızmayacağım" ifadelerini kullandı. Nehir kenarında ağabeyini bulmak için çabalayan çocuğu polisler teselli etti.
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