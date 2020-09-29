Çeyrek altın ne kadar oldu?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SINAV UYGULAYAN BİR KURUM OLARAK, ÇOK GERİDE... Anadolu Üniversitesi sınav uygulayan bir kurum olarak, temaslı personeli ayrı bir salonda sınava almayı beceremiyor. Oysaki ÖSYM Başkanlığı daha bir ay önce hem Covid19 testi pozitif çıkanları hem de temaslı olanları yedek salonlarda sınava alabilmişti.