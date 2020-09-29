Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
|29 Eylül 2020 17:51
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, Amerika ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 8 müstehcen ve 38 yasadışı bahis içerikli web sitesinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Konu ile ilgili olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8'inci maddesi doğrultusunda, müstehcen içerik barındıran 8, yasadışı bahis amacıyla kullanılan 38 web sitesinin erişiminin engellenmesi kararı verilmesi maksadıyla rapor hazırlanarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilmiştir. BTK'ya bildirilen raporlar sonucunda, söz konusu web sitelerine idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesi sağlanarak siteler erişime kapattırılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi
29 Eylül 2020 18:26
|Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor
29 Eylül 2020 16:12
|Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 1 yıl 10 ay hapis cezası
29 Eylül 2020 15:43
|PKK terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
29 Eylül 2020 15:10
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
29 Eylül 2020 14:16
|İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi
29 Eylül 2020 13:57
|Şırnak'ta terör suçundan aranan 3 kişi yakalandı
29 Eylül 2020 13:55
|Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
29 Eylül 2020 13:42
|Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis
29 Eylül 2020 12:54
|Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon
29 Eylül 2020 12:35