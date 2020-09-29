Engelli Ayşe, fedakar öğretmeni sayesinde uzaktan eğitim sevinci yaşıyor

10 yaşındaki Ayşe'nin 3 yıldır evde eğitim öğretmenliğini yapan Elif Çatal, fedakarlığı ile takdir topladı. Çatal, öğrencisi Ayşe Solmaz'ın derslerinden uzak kalmaması için hayırseverlerinde desteği ile öğrencisine bilgisayar, yazıcı ve internet temin etti. Öğrencisi Ayşe Solmaz şimdi kimselere ihtiyaç duymadan eğitimi sürdürüyor.

Evde eğitim öğretmeni Ayşe Çatal, "Hayırsever vatandaşların verdiği bilgisayar ve yazıcının donanımsal anlamdaki sıkıntılarını giderdik. Çeşitli programlarını yükledik. Yazıcıdaki tonerini karşıladık. Diğer masraflarını giderdik. Ayşe'nin evine internet bağlantısı yaptık. Ayşe bundan sonra kendi kendine EBA'ya girip derslerini takip edebilecek" dedi.

"Derse katılmak için kimseye ihtiyaç duymayacak"

Artık öğrencisinin kimseye ihtiyaç duymadan uzaktan canlı eğitimlere de katılacağını anlatan Çatal, "Öğretmeninin online gönderdiği ödevleri çıkarma şansı bulacak veya kendisine evde boyama çıkarabilecek. Bu anlamda Ayşe'ye sonuna kadar desteğim ben. Çocuklar bize Allah'ın emanetleri. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Mutlu olmaları gerekiyor. Çocukluk insan hayatının en özel dönemi. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor. Yaşamım devam ettiği sürece Ayşe'nin yanında olacağım" diye konuştu.

3. Sınıf öğrencisi Ayşe Solmaz da, "Bilgisayar aldılar, yazıcı aldılar. Çok mutluyum, buradan derslerime girebiliyorum. Kendim çıktı alabiliyorum" dedi.

"Ayşe mutlu olduğu için bizde mutluyuz"

Ayşe'yi evinde ziyaret eden Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, "Şuan uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için hem öğretmenlerimiz hem biz elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Ayşe evde eğitim öğrencisi. Evde eğitimini sürdürüyor. Ayşe'nin evde eğitim öğretmeni Elif hanım, Ayşe'nin uzaktan eğitim sürecinde geri kalmaması için bilgisayarını, yazıcısını, internetini temin etti. Ben burada Elif öğretmene teşekkür ediyorum, emeği büyük. Şuan Ayşe sınıfı, öğretmeni ile uzaktan eğitimini gerçekleştiriyor. Ayşe mutlu olduğu için bizde mutluyuz. Bu şekilde öğrencisine destek olan birçok öğretmenimiz var ben hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ayşe'nin annesi Hatun Solmaz da kendilerinin bilgisayar bilmediğini ancak Elif öğretmenin kendilerine bu süreçte destek olduğunu belirtti.

Solmaz, "Çocuğumuza her konuda yardımcı olan Elif öğretmenimize desteğinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.