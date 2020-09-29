İkinci el araç piyasasının merkezi: Açık oto pazar
|29 Eylül 2020 18:12
|+Aa- Yazdır
Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan açık oto pazarı, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürüyor.
Mayıs 2018'de şehirdeki en büyük oto pazarı olarak hizmete giren tesis, açıldığı ilk günden bu yana kent halkından yoğun ilgi görüyor. Pazar günleri açılan pazar yeri, her hafta yaklaşık 300 araç satılık araç ile araç almak isteyen vatandaşları bir araya getiriyor. Eskişehirlileri sağlıklı bir ortamda ağırlayan açık oto pazarı, sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı, sosyal alanlarda mesafeli oturma düzeni gibi kurallar ile hizmet veriyor. Öte yandan açık oto pazarı, titizlik ile temizlenerek dezenfekte bir halde Eskişehirlileri misafir ediyor. Erkek, kadın ve engelli tuvaletleri, kafeterya ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile kent halkına hizmet veren tesis, 2'nci el araç alışverişinde Eskişehirlilerin vazgeçilmezi haline geldi.
Pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Açık Oto Pazarı, Muttalip mevkiinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüsü karşısında yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi
29 Eylül 2020 17:02
|Ağustos'ta en çok bu araçlar trafiğe kaydedildi
29 Eylül 2020 11:25
|TOGG CEO'su Karakaş: Avrupa da bizi yakından takip ediyor
27 Eylül 2020 09:35
|İkinci el araç fiyatları bir buçuk yılda yüzde 100 arttı
25 Eylül 2020 08:31
|İkinci el online otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
24 Eylül 2020 11:36
|Motorine 11 kuruş indirim yapıldı
23 Eylül 2020 16:03
|İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı
23 Eylül 2020 11:14
|TÜVTÜRK'ten 'randevu ücreti' taleplerine karşı uyarı
23 Eylül 2020 10:58
|Yerli otomobil TOGG'un başına İTÜ'lü mühendis geçti
21 Eylül 2020 12:29
|İkinci el araçta fiyat daha da artacak
21 Eylül 2020 10:13