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İkinci el araç piyasasının merkezi: Açık oto pazar

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan açık oto pazarı, şehrin en büyüğü olarak Eskişehirlilerin akınına uğramaya devam ediyor.
 29 Eylül 2020 18:12
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İkinci el araç piyasasının merkezi: Açık oto pazar

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan açık oto pazarı, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürüyor.

Mayıs 2018'de şehirdeki en büyük oto pazarı olarak hizmete giren tesis, açıldığı ilk günden bu yana kent halkından yoğun ilgi görüyor. Pazar günleri açılan pazar yeri, her hafta yaklaşık 300 araç satılık araç ile araç almak isteyen vatandaşları bir araya getiriyor. Eskişehirlileri sağlıklı bir ortamda ağırlayan açık oto pazarı, sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı, sosyal alanlarda mesafeli oturma düzeni gibi kurallar ile hizmet veriyor. Öte yandan açık oto pazarı, titizlik ile temizlenerek dezenfekte bir halde Eskişehirlileri misafir ediyor. Erkek, kadın ve engelli tuvaletleri, kafeterya ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile kent halkına hizmet veren tesis, 2'nci el araç alışverişinde Eskişehirlilerin vazgeçilmezi haline geldi.

Pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Açık Oto Pazarı, Muttalip mevkiinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüsü karşısında yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
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