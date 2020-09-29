2021-2023 YEP'ine göre memurlar 2020 yılının ikinci yarısında ne kadar enflasyon zammı alır?
|29 Eylül 2020 18:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomik programı açıkladı. Tıklayınız.
Açıklanan yeni YEP'te 2020 yılı enflasyon tahmini de yer aldı. Buna göre, 2020 yılı sonunda, enflasyon oranının %10,5 olacağı tahmin edildi.
Memurlar, 2020 yılının ilk yarısında %4'e ilave olarak yüzde 1,75 enflasyon zammı aldılar.
Yılın ilk yarısında toplam % 5,75'lik enflasyon olduğu ve yıl sonunda % 10,5 enflasyon oranı tahmin edildiği için yılın geri kalanında %4,75'lik bir enflasyon öngörülmektedir. Bu ise Aralık sonu itibariyle memurların %0,75 oranında bir enflasyon zammı alacağını göstermektedir.
İşte 2021-2023 Yenİ Ekonomik Programına (YEP) göre enflasyon tahminleri
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