1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, seri üretim öncesi en zorlu testlerden birini başarıyla geçti.
 29 Eylül 2020 18:17
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmeler ve şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Yeni bir müjdemiz var" diyerek Atmaca füzesine ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan Demir, "Dün Atmaca'nın son yakın testlerinden biri daha yapıldı. Testi çok başarılı geçti. Bu, Atmaca'nın sondan bir önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik demektir. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan başlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Demir, bir ürünün kalifiye olması ve olgunlaşmasının birkaç testle sağlanamadığına işaret ederek geliştirilen sistemlerde 50'ye yakın test yapılanların bulunduğunu dile getirdi.

- "Gücümüze güç katacak"

Demir, "Atmaca son günlerdeki Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizdeki gücümüze güç katacak. Atmaca'nın yanı sıra oradan türetilmiş kara-kara seyir füzeleri, havadan karaya seyir füzeleri var, bunun başka versiyonları çalışılıyor. Sadece deniz üstü değil, denizaltı torpido sistemlerine de ROKETSAN bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim." dedi.

İsmail Demir, son olarak mühimmatlı, harp başlıklı bir test yapılacağını kaydetti.

Atmaca'nın dünyadaki muadillerinden daha iyi olduğunu vurgulayan Demir, bileşenleriyle dışarıdan tamamen bağımsız bir füzenin güvenlik güçlerine kazandırılacağını belirtti.

- Yerli motor gelecek yıl kullanımda

Demir, motor testlerinin bittiğini ve başarıyla kalifiye olduğuna dikkati çekerek "Motor konusunda seri üretimle ilgili çalışmalara başlıyoruz." diye konuştu.

Seyir füzesi motorunun ilk uçuş tarihiyle ilgili sorulara Demir, "Seri üretim başlıyor, elimizde yabancı motorlar hali hazırda var, o motorları kullanacağız. Önümüzdeki yıl yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz." yanıtını verdi.

- Atmaca için en zorlu senaryo

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Atmaca'ya ilişkin son teste ilişkin bilgiler verdi.

Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryo oluşturduklarını ifade eden İkinci, şunları kaydetti:

"Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor.

Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz. Farklı atak modları da bulunuyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için müşteriler kapıda bekliyor'
29 Eylül 2020 17:22		 Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor
29 Eylül 2020 11:38
Atmaca füzesinin seri üretimi için son bir test kaldı
29 Eylül 2020 10:57		 SiHA'lar 3. sınavı geçti
29 Eylül 2020 06:47
Öğrenciler geliştirdi... Trafik yoğunluğu 'hayalet bariyer'le azaltılacak
28 Eylül 2020 16:10		 Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
28 Eylül 2020 16:05
TEKNOFEST heyecanlarına korona bile engel olamadı
28 Eylül 2020 11:47		 Türkiye donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiriyor
27 Eylül 2020 15:22
Asker çocuğu iki kardeş, mayını havadan belirleyip imha edecek drone yaptı
27 Eylül 2020 11:49		 TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
27 Eylül 2020 10:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı19:26 - Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor19:23 - Eğitimi eğlenceli hale getiren İrem öğretmene bir ödül daha19:22 - Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk19:20 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak19:18 - Bilecik'te 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
19:15 - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti19:11 - Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı19:01 - Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır18:40 - Osman Kavala hakkında ikinci iddianame18:36 - Sağlık sektörünün alacak sorunu kalıcı çözüme ulaştı18:31 - Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı
18:29 - İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti18:26 - MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:20 - Covid-19 veya temaslı sağlık çalışanları rapora ihtiyaç duymayacak18:17 - Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti
18:14 - 2021-2023 YEP'ine göre memurlar 2020 yılının ikinci yarısında ne kadar enflasyon zammı alır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zehirli yılan ısırması 3
Yeşil 2
28.09.2020 ece üner'in kardashian'a verdiği ayar 1
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 6
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
yerli pilavlık pirincin yunan menşeli çıkması 2
29.09.2020 istanbul yağmuru 1
adalet bakanlığı 2
Taşıt kredisi 2
Çapakçur 1
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam