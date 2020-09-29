Borsa, günü yükselişle tamamladı
|29 Eylül 2020 18:22
|+Aa- Yazdır
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,11 ile turizm oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 1.120-1.125 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.110 ve 1.090'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:42
|Dolar ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:32
|Dolar 7,80'nin altına indi
29 Eylül 2020 13:27
|Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
29 Eylül 2020 13:06
|Çeyrek altın yeniden 770 TL oldu
29 Eylül 2020 12:52
|Borsa güne yükselişle başladı
29 Eylül 2020 10:03
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Eylül 2020 18:29
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 17:41
|Döviz kurlarında son durum
28 Eylül 2020 17:32
|Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi
28 Eylül 2020 17:07