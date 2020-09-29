1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.
 29 Eylül 2020 18:26
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmanın bugünkü oturumunda, meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı SEGBİS kaydı ile savunmalarının tamamlandığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
29 Eylül 2020 17:51		 Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor
29 Eylül 2020 16:12
Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 1 yıl 10 ay hapis cezası
29 Eylül 2020 15:43		 PKK terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
29 Eylül 2020 15:10
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
29 Eylül 2020 14:16		 İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi
29 Eylül 2020 13:57
Şırnak'ta terör suçundan aranan 3 kişi yakalandı
29 Eylül 2020 13:55		 Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
29 Eylül 2020 13:42
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis
29 Eylül 2020 12:54		 Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon
29 Eylül 2020 12:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı19:26 - Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor19:23 - Eğitimi eğlenceli hale getiren İrem öğretmene bir ödül daha19:22 - Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk19:20 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak19:18 - Bilecik'te 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
19:15 - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti19:11 - Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı19:01 - Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır18:40 - Osman Kavala hakkında ikinci iddianame18:36 - Sağlık sektörünün alacak sorunu kalıcı çözüme ulaştı18:31 - Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı
18:29 - İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti18:26 - MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:20 - Covid-19 veya temaslı sağlık çalışanları rapora ihtiyaç duymayacak18:17 - Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti
18:14 - 2021-2023 YEP'ine göre memurlar 2020 yılının ikinci yarısında ne kadar enflasyon zammı alır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deniz çakır'ın ece üner'e tepki göstermesi 2
ansu fati 1
Yunanistan 1
tansiyon düşmesi 2
Tatil beldesinde yaşamak 4
koşat 2
amor fati 1
teknofest 1
7-beon-bang-ui seon-mul 1
Ander 1
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam