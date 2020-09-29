1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
 29 Eylül 2020 18:29
+Aa- Yazdır
İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Gelecek Partisi'nde istifa haberleri ardı ardına geldi. Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, Karabağlar İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda 6 ilçe başkanı, istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner, ilçe başkanları adına bir açıklama yaparak, "Son zamanlarda ilçe başkanları olarak genel merkezin İzmir'e karşı yakışıksız politikaları bize bu kararı almaya mecbur bırakmıştır" dedi.

Fidaner, istifalarla ilgili şöyle konuştu:

"İstifalarımızın sebebi, siyasette izleyeceğimiz yol konusunda genel merkezle anlaşamamamız değildir. Ne yazık ki sorun partimizde siyaseten nasıl bir yol izleyeceğimiz değil, sorun bu partide siyaset yaptırılmamasıdır. Partimizin üst kademelerinde sorun çözme makamında olanlar, bugün partideki asıl sorunun kendisi olmaya başlamıştır. Genel merkez yetkililerinin 'benim adamım bu şehri yönetecek' anlayışı ve bu sebeple giriştikleri bilek güreşi artık bir meydan muharebesini dönüşmüştür. İzmir'i bu şehrin kendi dinamiklerine bırakmak yerine her gün yangını büyütüp genel merkezden bazıları kendilerine alan açmak için bu yangını araç olarak kullanmaktadır. İstikrarsızlık ve basiretsizlik, genel merkezden İzmir'e müdahale eden herkeste en üst perdeden kendini göstermektedir. Daha yeni il başkanı değişiminin olduğu şehrimizde, il yönetimi konusu bile genel merkez tarafından çözülememiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor
29 Eylül 2020 19:26		 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak
29 Eylül 2020 19:20
Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır
29 Eylül 2020 19:01		 İletişim Başkanı: Biz vurmadık
29 Eylül 2020 17:35
AK Parti MYK toplandı
29 Eylül 2020 17:29		 Yeni Ekonomi Programın 3 ana teması
29 Eylül 2020 17:24
Elazığ ve Malatya'daki işletmelere KOSGEB kredilerine başvuru için ek süre
29 Eylül 2020 17:21		 HDP'li vekillerden polise: Terbiyesiz, Bana sicili söyle
29 Eylül 2020 16:26
TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması
29 Eylül 2020 15:19		 Türkiye, Yunanistan ile 6. kez teknik toplantı yaptı
29 Eylül 2020 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı19:26 - Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor19:23 - Eğitimi eğlenceli hale getiren İrem öğretmene bir ödül daha19:22 - Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk19:20 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak19:18 - Bilecik'te 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
19:15 - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti19:11 - Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı19:01 - Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır18:40 - Osman Kavala hakkında ikinci iddianame18:36 - Sağlık sektörünün alacak sorunu kalıcı çözüme ulaştı18:31 - Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı
18:29 - İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti18:26 - MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:20 - Covid-19 veya temaslı sağlık çalışanları rapora ihtiyaç duymayacak18:17 - Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti
18:14 - 2021-2023 YEP'ine göre memurlar 2020 yılının ikinci yarısında ne kadar enflasyon zammı alır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
35 çocuğa döner ısmarlayıp parasını ödemeden kaçan adam 2
ilk eba şehidi 1
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
Disosiyatif bozukluk 3
Braveheart 1
yerli pilavlık pirincin yunan menşeli çıkması 2
balkonda çiçek yetiştirmek 4
halil cibran 1
ansu fati 1
topunuz gelin 4
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam