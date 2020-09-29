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Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, CHP'nin yalanlarına sarıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, Suriye'den terörist sevk ediyor" iddiasını tekrarladı. Çeviköz'ün sözlerine toplumun tüm kesimlerden tepki yağmıştı.
 29 Eylül 2020 18:31
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Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, sahadaki yenilgilerini gölgelemek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün yalanlarına sarıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün katıldığı canlı yayında, "Türkiye, cihatçı grupları Suriye'den Azerbaycan'a taşıyor" iddiasını ortay atmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün yaptığı açıklamada CHP'li Çeviköz'ün bu iddiasını tekrarlayarak, "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerdeki teröristlerin silah altına alındığına dair rahatsız edici bilgiler alıyoruz" diye konuştu.

AZERBAYCAN ORDUSU YALANLADI
Azerbaycan, Türkiye'nin Suriye'den 4 bin savaşçı gönderdiği iddialarını yalanladı. Hacıyev, "Suriye'den Azerbaycan'ın yardımı için savaşçı sevkedildiğine dair iddialar Ermenistan'ın yeni bir kışkırtmasıdır ve tamamen saçmadır" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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