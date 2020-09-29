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Sağlık sektörünün alacak sorunu kalıcı çözüme ulaştı

Sağlık Endüstrileri Platformundan yapılan açıklamaya göre, alacakların yapılandırılıp ödenmesi konusunda devletin ilgili kurumları ile uzun süredir sürdürülen görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlanarak, kalıcı bir çözüme ulaşıldı.
 29 Eylül 2020 18:36
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Sağlık sektörünün alacak sorunu kalıcı çözüme ulaştı

Sağlık Endüstrileri Platformu, sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden alacakların yapılandırılıp ödenmesi konusunda devletin ilgili kurumları ile uzun süredir sürdürdükleri görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlandırılarak kalıcı bir çözüme ulaşıldığını bildirdi.

Platformdan, yapılan yazılı açıklamada, son dönemde kamuoyunda yer tutan, ilgisiz kişi ve kurumlarca verilen yanlış, yanıltıcı haber ve demeçler üzerine sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarına ilişkin değerlendirme yapma ihtiyacının hissedildiği belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasında sağlıkta dönüşümle birlikte son derece nitelikli ilerlemeler sağlandığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmelerin ne derece değerli ve önemli olduğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok daha iyi anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Endüstrileri Platformu olarak, devletimizin almış olduğu tedbir ve uygulamalarda her zaman tarafımıza düşen görevleri eksiksiz ve aksatmadan yapmaya devam etmekteyiz. Alacaklarımızın yapılandırılıp ödenmesi konusunda devletimizin ilgili kurumları ile uzun süredir sürdürdüğümüz görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlanmış olup kalıcı bir çözüme ulaşmıştır. Tıbbi cihaz sektörü, tüm fedakar firmaları ve çalışanları ile dün olduğu gibi bugün de sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından biri olarak ülkemizin hizmetindedir ve böyle de kalacaktır.

Sağlık Endüstrileri Platformu olarak, devletimizin almış olduğu tedbir ve uygulamalarda her zaman tarafımıza düşen görevleri eksiksiz ve aksatmadan yapmaya da devam etmekteyiz ve hiçbir zaman sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yönelik tavır, davranış içerisinde olmadığımız gibi her zaman devletimizin yanında yer alacağız."
Anadolu Ajansı
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