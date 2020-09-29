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Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız durağan. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor"
 29 Eylül 2020 19:26
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Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 29 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin. ' ifadelerini kullandı.

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