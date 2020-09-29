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Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
 29 Eylül 2020 19:15
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Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt devlet televizyonu, normal yayınına ara vererek Kuran-ı Kerim tilaveti yayınladıktan kısa süre sonra Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Emir'in vefatına ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Bugün sosyal medya platformlarında, Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

Kuveyt hükümeti ise sadece resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.

Emir Sabah, 19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçirmiş, 23 Temmuz'da da tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye gitmişti.

Kuveyt'te 2006 yılından bu yana Veliaht olarak görev yapan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın tahta geçmesi bekleniyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah kimdir?

Kuveyt'in 91 yaşındaki Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah, Arap dünyasında sadece ülkesinin dış işlerinde değil bölge meselelerindeki "ara bulucu ve dengeleyici" rolüyle de öne çıktı.

Şeyh Sabah, henüz 25 yaşındayken devlet kademelerinde üst düzey bürokratik görevler üstlendi.

Dönemin Kuveyt Emiri ve üvey kardeşi Cabir Ahmed es-Sabah tarafından Dışişleri Bakanlığına getirilen Şeyh Sabah, bu görevi 1963-2003 yıllarında yürüterek "en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı" ünvanını aldı. Kuveyt Emiri bu görevi yürütürken aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı gibi farklı devlet görevlerini de üstlendi.

Şeyh Sabah, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği Birinci Körfez Savaşı sırasındaki zorlu diplomasi sürecini yönetti.

Dışişleri Bakanlığı görevinin ardından Şeyh Sabah, 2003-2006 yıllarında ülkesinin Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.

İki haftalık Veliaht Prenslikten sonra tahta çıktı

Şeyh Cabir'in 15 Ocak 2006'da hayatını kaybetmesiyle tahta geçme sırası Veliaht Prens Şeyh Saad'a geçiyordu. Ancak Şeyh Saad, tahta geçmesinin ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Şeyh Sabah lehine tahttan çekilmeyi kabul etti.

Kabine tarafından aday gösterilen Şeyh Sabah, 29 Ocak 2006'da tahta çıktı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, devlet yönetimindeyken ülkesinin kadın hakları ve kadınların sosyal kamusal hayata katılımına ilişkin yaptığı girişimlerle tanındı.

Bunun yanı sıra Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, ülkesinin Irak işgali sonrasındaki dış politikasının inşasında kritik rol oynadı. Şeyh Sabah, Kuveyt'in bölgedeki ideolojik çekişmelerden uzak çok eksenli bir dış politika izlemesini prensip olarak aldı.

Müteveffa Kuveyt Emiri, bölgedeki siyaset sahnesinde onlarca ara bulucuk girişiminde bulunmasıyla da öne çıktı.

Kuveyt gazetesi El-Kabs'ın haberine göre, 52 senelik kamu hizmeti hayatında Şeyh Sabah 19 ayrı krizde tarafları ortak noktada buluşturmak için çabaladı.

Yemen iç savaşındaki taraflar, Bahreyn-İran, Ürdün-Filistin Kurtuluş Örgütü, Pakistan-Bangladeş, Lübnan iç savaşı, Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki kriz gibi birçok bölgesel çatışma, kriz ve sorunun çözümü için taraflar arasında mekik dokudu.

Şeyh Sabah, Türkiye ile ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanda ilerlemesine katkı sağlayarak, iki ülkeyi bölgesel meselelerde yakınlaştırıcı bir rol üstlendi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, tahtta kaldığı 14 yıllık sürenin ötesine uzanan onlarca yıllık devlet hayatında, ülkesinin kuruluşundan modernleşmesine, işgalinden kurtuluşuna oynadığı rollerin yanı sıra bölgede ortak akıl için sürdürdüğü çabalarla tarihte iz bıraktı.
Anadolu Ajansı
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