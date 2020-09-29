Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuk olacak.
|29 Eylül 2020 19:20
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 11.00'da AA Editör Masası'nda konuk olacak.
Çavuşoğlu, Editör Masası'nda, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılar ve Türkiye'nin tutumu, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini paylaşacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
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