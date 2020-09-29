1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuk olacak.
 29 Eylül 2020 19:20
+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 11.00'da AA Editör Masası'nda konuk olacak.

Çavuşoğlu, Editör Masası'nda, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılar ve Türkiye'nin tutumu, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini paylaşacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor
29 Eylül 2020 19:26		 Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır
29 Eylül 2020 19:01
İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti
29 Eylül 2020 18:29		 İletişim Başkanı: Biz vurmadık
29 Eylül 2020 17:35
AK Parti MYK toplandı
29 Eylül 2020 17:29		 Yeni Ekonomi Programın 3 ana teması
29 Eylül 2020 17:24
Elazığ ve Malatya'daki işletmelere KOSGEB kredilerine başvuru için ek süre
29 Eylül 2020 17:21		 HDP'li vekillerden polise: Terbiyesiz, Bana sicili söyle
29 Eylül 2020 16:26
TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması
29 Eylül 2020 15:19		 Türkiye, Yunanistan ile 6. kez teknik toplantı yaptı
29 Eylül 2020 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı19:26 - Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor19:23 - Eğitimi eğlenceli hale getiren İrem öğretmene bir ödül daha19:22 - Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk19:20 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak19:18 - Bilecik'te 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
19:15 - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti19:11 - Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı19:01 - Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır18:40 - Osman Kavala hakkında ikinci iddianame18:36 - Sağlık sektörünün alacak sorunu kalıcı çözüme ulaştı18:31 - Ermenistan Dışişleri Bakanı, CHP'li Çeviköz'ün skandal iddiasını tekrarladı
18:29 - İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti18:26 - MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:20 - Covid-19 veya temaslı sağlık çalışanları rapora ihtiyaç duymayacak18:17 - Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti
18:14 - 2021-2023 YEP'ine göre memurlar 2020 yılının ikinci yarısında ne kadar enflasyon zammı alır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
giuliano de paula 1
elon musk'ın aşı olmayacağını açıklaması 2
28.09.2020 euro kuru 3
kim kardashian 5
fahrettin koca 1
pürsu 2
Ercüment 1
corona virüs vaka sayısı 2
Taşıt kredisi 2
güzel 5
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam