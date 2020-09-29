1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Veterinerin testi pozitif çıktı, kurum tedbiren kapatıldı

Eskişehir Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
 29 Eylül 2020 20:10
+Aa- Yazdır
Veterinerin testi pozitif çıktı, kurum tedbiren kapatıldı

Eskişehir Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden veteriner hekimin covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu, kurum önce karantinaya alındı daha sonra geçici süre ile kapatıldı. Filyasyon ekipleri, Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden test aldı.

Öte yandan, kurum personellerinin vatandaşların taleplerini muhtarlar aracılığı ile telefon ile yürütecekleri öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali açıkladı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık
29 Eylül 2020 20:53		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Eylül 2020 20:07
Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor
29 Eylül 2020 19:26		 Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk
29 Eylül 2020 19:22
DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek
29 Eylül 2020 00:07		 Prof. Dr. Tufan Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım
28 Eylül 2020 22:05
'Kimse bu hastalığın hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'
28 Eylül 2020 20:03		 Kovid-19 diken proteini, hücreleri istila için en az 10 şekle bürünüyor
28 Eylül 2020 19:43
İstanbul'da kovid-19 için ilk gönüllü aşılamalar yapıldı
28 Eylül 2020 19:19		 Vaka sayısı bin 400 sınırına geriledi
28 Eylül 2020 19:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:19 - Sakarya'da ambulans şoförü yaşamına son verdi21:18 - Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:53 - Vali açıkladı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık20:51 - 2 ilde FETÖ'den 1'i muvazzaf 8 şüpheli gözaltına alındı20:45 - Bakan Selçuk: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın20:36 - İlham Aliyev: Türkiye'nin F-16'ları çatışmalarda yer almıyor
20:34 - DSİ'den 'KKTC Su Temin Projesi'ne ilişkin açıklama20:33 - Bartın'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı20:32 - AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 400 milyon avro destek20:12 - Elazığ'da deprem konutları için kura çekildi20:10 - Veterinerin testi pozitif çıktı, kurum tedbiren kapatıldı20:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20:03 - Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı19:47 - Gaziantep Valisi Gül'den '300 fabrika'açıklaması19:35 - Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı19:26 - Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor19:23 - Eğitimi eğlenceli hale getiren İrem öğretmene bir ödül daha
19:22 - Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
patat 2
ilk eba şehidi 1
fahrettin koca 1
polise sicilini söyle demek 2
deneyap 2
semender 1
yerli pilavlık pirincin yunan menşeli çıkması 2
teknofest 1
olanlar olmuş 2
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam