Bartın'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı
|29 Eylül 2020 20:33
|+Aa- Yazdır
Bartın'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesi Değirmenyanı mevkisinde, S.Ü. idaresindeki 34 VEP 71 plakalı kamyon, karşı yönden gelen M.A.K'nin kullandığı 63 EZ 385 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada şoförler ile minibüste bulunan ve orman temizleme işinde çalıştığı öğrenilen 13 işçi yaralandı.
Minibüste sıkışan 3 işçi ile şoför, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan minibüs şoförünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle Kumluca ile Apdipaşa beldesi yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sakarya'da ambulans şoförü yaşamına son verdi
29 Eylül 2020 21:19
|Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu
29 Eylül 2020 16:50
|Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ajandaları ele geçirildi
29 Eylül 2020 15:25
|Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
29 Eylül 2020 15:07
|Boşanmak isteyen eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
29 Eylül 2020 14:45
|Özel hastanenin vicdansızlığına soruşturma
29 Eylül 2020 12:45
|Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi
29 Eylül 2020 12:11
|Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar
29 Eylül 2020 11:43
|Cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkaran 1'i doktor 12 kişiye gözaltı
29 Eylül 2020 10:51
|Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
29 Eylül 2020 10:31