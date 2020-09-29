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Bakan Selçuk: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınması hakkında, "Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız" dedi.
 29 Eylül 2020 20:45
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Bakan Selçuk: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınması hakkında, "Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız" dedi.

Bakan Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınarak sosyal medya hesaplarda paylaşılması hakkında "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız" paylaşımında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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