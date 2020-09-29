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2 ilde FETÖ'den 1'i muvazzaf 8 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
 29 Eylül 2020 20:51
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2 ilde FETÖ'den 1'i muvazzaf 8 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 1'i muvazzaf, 3'ü "askeri okullardan ilişiği kesilen" 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ç.D. ve F.K. Uşak'ta, B.U. ve muvazzaf L.G. ise Ankara'da gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile merkez ve dış ilçeler terörle mücadele büro amirliklerinin çalışmaları neticesinde 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 1 zanlı, adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı
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