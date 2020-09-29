Sakarya'da ambulans şoförü yaşamına son verdi
|29 Eylül 2020 21:19
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki ambulans şoförü H.K. kapıya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, Adapazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ambulans şoförlüğü yaptığı öğrenilen 32 yaşındaki H.K., dün akşam saatlerinde mesai bitimi sonrasında Sakarya'ya geldi. Öğle saatlerinde evde kimsenin olmadığı esnada H.K., kapıya bağladığı ip ile kendini astı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından H.K.'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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